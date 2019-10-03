Трейлер фильма «Заполярье» обещает захватывающее зрелище

Фильмов о Великой Отечественной снято много, но Заполярье крайне редко становилось местом действия в художественных картинах. Ситуацию решили исправить братья Бурбан, которые сняли свой авторский фильм. Релиз картины назначен на будущий год, пока же кинематографы опубликовали трейлер.

Братья создали картину основанную на реальных событиях. Действия разворачиваются в период Великой Отечественной Войны. С первых секунд узнаются суровые северные пейзажи- холодный залив и величественные сопки Кольского полуострова. По задумке создателей художественный фильм будет рассказывать о героях, чьи имена по сей день неизвестны, о защите Заполярья от нападения фашисткой Германии, о тяжелом быте рядовых советских солдат, которые сумели остановить врага. На странице режиссера Тимофея Бурбана https://vk.com/timofey_burban объявлен сбор средств. Финансы будут направлены на завершение работы, которая выйдет в свет осенью 2020 года.