В парке «Патриот» презентуют новые полосы препятствий

28 января состоится открытие новой спортивной инфраструктуры парка «Патриот», расположенного близ Кильдинстроя. Начало мероприятия запланировано на 12.00.

В конце 2022 года на территории парка «Патриот» была установлена новая спортивная инфраструктура, которая даёт возможность проводить физкультурные и спортивные мероприятия. Так, самыми яркими элементами праздничного открытия станут показательные выступления профессиональных спортсменов. Командам и индивидуальным участникам предстоит пройти новые полосы препятствий.

Для болельщиков в этот день будут работать интерактивные площадки, фотозона, а создавать настроение – диджей и ведущий. Гостям также предложат угощение – солдатскую кашу и горячий чай. Для удобства в день открытия организован бесплатный трансфер от Долины Уюта. Автобус отправится в 11.00 от Легкоатлетического манежа. Следующие отправления запланированы на 12.00 и 13.00. Количество мест в автобусе ограничено, забронировать трансфер можно с 20 января по телефону 8(815-2)60-28-68. По завершении мероприятия болельщики также могут воспользоваться трансфером и вернуться в мурманскую Долину Уюта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, следующим ярким мероприятием в парке «Патриот» станет легендарная «Гонка героев». Она пройдёт 25 марта в рамках программы 88-го Праздника Севера. Принять участие в гонке смогут все желающие. Подробная информация о регистрации вскоре появится на сайте Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24127&page=3