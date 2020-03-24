Вверх по лестнице – за здоровьем

Клубы боевых единоборств, которые до сих пор занимались в спортзалах школ и гимназий, из-за карантина переносят свои тренировки на улицы города.

В частности основатель центра «Поларбудо» Анатолий Криводедов приглашает всех желающих на занятия в сквер на ул.Ленинградской по вечерам - в будние дни, а по субботам - на музыкальную аллею, где каратисты будут покорять лестницу на ул.Воровского

Анатолий Криводедов руководитель центра «Поларбудо»: «Я выбрал лестницу в районе Пяти Углов, где памятник Николаю Чудотворцу. А у моего коллеги Горохова в Нижнем Новгороде есть Чкаловская лестница. Я пока начну со своего клуба, планирую занятия проводить по субботам».

Новичкам тренер советует позаботиться об экипировке – приобрести спортивный костюм по погоде и перчатки для занятий на снарядах.