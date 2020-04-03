За компьютер! Вынужденные каникулы закончатся 6 апреля

Лафа закончилась. Речь идёт о внеплановых каникулах, которые власти были вынуждены ввести для школьников, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Впрочем, это не значит, что 6 апреля ученики снова сядут за привычные парты. Образовательные учреждения области переходят на дистанционное обучение.

По оценкам регионального правительства порядка 90% школьников Мурманской области могут обучаться на дому: есть доступ в Интернет и компьютеры. Оставшееся 10% получат необходимое оборудование под расписку из школьных классов. Некоторые учреждения так же закупили мобильные модемы для тех, у кого есть проблемы с интернетом. Онлайн-уроки будут получасовыми. Остальные дети перейдут на обучение по индивидуальному плану.

Напомним, введенные ранее вынужденные каникулы закончатся 6 апреля.