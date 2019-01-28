Иванова

когда ЭТО было? ставьте даты. Пожалуйста. *** Уважаемая Иванова! Дата к каждому тексту выставляется автоматически, её можно посмотреть над заголовком любого сообщения. В Вашем случае: 19.02.2018 Ре