Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»

На просторах Всемирной паутины ходят слухи о том, что оргкомитет по проведению «Лыжни дружбы» рассматривает вариант отмены мероприятия из-за эпидемии коронавируса Распространение заболевания может послужить причиной для отмены ежегодного традиционного лыжного пробега стран Баренц региона, но окончательное решение будет принимать Роспотребнадзор.

Напомним, в прошлом году лыжный пробег уже отменяли. Из-за погодных условий её официально перенесли на 2020 год.