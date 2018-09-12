Кто на новенького?

В конце прошлой недели многих мурманчан удивил мэр областного центра Дмитрий Филиппов, который решил пересесть и из престижного кресла главы столицы Заполярья в менее удобное кресло министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Как уже судачат во Всемирной паутине, с учётом того, что в сентябре 2019 года нас ждут выборы в Совет депутатов Мурманска нового созыва, то на период безвременья представительный орган власти может возглавить Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Местные политологи и аналитики уже предполагают, что, возможно, Мурманск в следующем году вслед за ЗАТО г.Североморск перейдёт на «одноголовую» модель управления муниципалитетом. И тогда у Филиппова будет шанс побороться за реальный пост городского главы. Хотя это маловероятно при нынешнем раскладе сил.