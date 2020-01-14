Президент узнает о работе ООО «УК МО»?

Как стало известно нашей редакции, не всем северянам нравится приход в наш регион общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мурманской области». Только 1 декабря 2019 года новая управляющая компания с государственным участием приступила к работе, но вдруг под её крыло активно стали переходить многоквартирные дома в Мурманске, Заозерске. А в январе в победной мелодии марша УК МО неожиданно вдруг стали слышны какие-то посторонние нотки.

Редакция «Арктик-ТВ» узнала, что жители ряда многоквартирных домов с улицы Полярные Зори Мурманска ставят под сомнение протоколы общих собраний жильцов о переходе их МКД под управление ООО «УК МО». Возмущённые граждане собирают подписи под письмом в администрацию Президента РФ о нарушениях своих прав.