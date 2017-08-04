Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ Сергея Агаркова, распространяя слухи о возможной его отставке, его противодействию созданию регионального опорного университета на базе МАГУ.

На высказывания местных предсказателей Сергею Анатольевичу пришлось вчера дать жёсткий ответ: «На сегодняшний день главные задачи для меня, как ректора МГТУ – это организация работы по погашению имеющейся задолженности перед работниками университета и обеспечение приемной кампании. Доводы о моей возможной отставке, инициируемой Министерством образования и науки Мурманской области по причине моего «нежелания участвовать в процессе объединения МГТУ с МАГУ» считаю несостоятельными, так как вопрос реорганизации вузов находится в юридической плоскости и регулируется постановлением правительства РФ от 06.02.2014 № 84 (ред. от 07.07.2016) «Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и подготовки указанной комиссией заключений» и не находится в компетенции ректора».