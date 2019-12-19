Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?

Как пишут российские СМИ, причиненный пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов» ущерб практически равен нынешней стоимости корабля. Например, «Коммерсант» сообщает, ссылаясь на источник в штабе Северного флота: «Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд рублей. При этом речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах».

Современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения достигает 110 млрд рублей. «Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ», — отметил источник. По его словам, пока не ясно, что делать с авианосцем дальше и адекватны ли затраты дальнейшему использованию. «Скорее всего «Кузнецов» всё-таки будут восстанавливать, но больше из-за его легендарности, чем боевой способности», - подчеркнул источник.