СЗФО отдают прокурору

Профильный комитет Совета Федерации 6 ноября рекомендовал отставку двух заместителей генпрокурора Юрия Чайки. При этом если 58-летний Иван Семчишин, курировавший надзорные органы в Сибирском федеральном округе (СФО), ушёл на пенсию, то его ровесник Александр Гуцан, в течение 11 лет отвечавший в Генпрокуратуре за Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), ждёт назначения полпредом в этот же округ.

Пост полпреда в СЗФО, напомним, освободился после того, как Александра Беглова 3 октября президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Новый полпред президента в СЗФО до сих пор не назначен, хотя с момента ухода господина Беглова с этой должности прошло больше месяца.