«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске

Сегодня региональные СМИ возбудились, узнав о каких-то действиях каких-то силовиков вокруг здания правительства Мурманской области.

Сначала любитель слухов и скандалов полудремлющий сайт «FlashNord» со ссылкой на представителя регионального правительства Дмитрия Ищенко сообщил о том, что правоохранительные органы работают в ряде подведомственных учреждений региона. «Мероприятия связаны с проверкой коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями», - сказал сотрудник правительства.

Волны слухов дошли и до сайта «Би-порт», который написал о том, что аналогичные следственные действия проходят в здании областного правительства.

А развил оперативно эту тему «Блогер51», написав, что в течение четверга ФСБ провела выемки документов в двух десятках организаций Мурманска, включая администрацию области.

А вот журналистам «РЕН-ТВ» в приёмной губернатора Мурманской области не подтвердили информацию об обысках в областном правительстве.

Но дыма без огня не бывет, утверждает народная мудрость, поэтому и из этих информационных кругов, разбеждавшихся по Всемирной паутине, что-то да на поверхность выплывет.