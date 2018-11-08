Юрий Трутнев может оставить арктические регионы

В правительстве страны ходят упорные слухи, что нынешний «начальник Арктики» господин Трутнев может оставить арктические регионы и сосредоточиться на развитии ДВФО.

Как сообщает ТГ-канал «Капитан Арктика», с момента его назначения было видно, что тема Арктики для Юрия Трутнева чуждая. Он провёл всего одно совещание, и обещанной «революции по управлению арктическими проектами» так и не случилось.

Чем дальше будет тянуться эта пауза, тем хуже для нашего региона, так как все вопросы по развитию Арктики будут решать в «Росатоме»…