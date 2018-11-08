Ходят слухи…08.11.18 07:00
Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
В правительстве страны ходят упорные слухи, что нынешний «начальник Арктики» господин Трутнев может оставить арктические регионы и сосредоточиться на развитии ДВФО.
Как сообщает ТГ-канал «Капитан Арктика», с момента его назначения было видно, что тема Арктики для Юрия Трутнева чуждая. Он провёл всего одно совещание, и обещанной «революции по управлению арктическими проектами» так и не случилось.
Чем дальше будет тянуться эта пауза, тем хуже для нашего региона, так как все вопросы по развитию Арктики будут решать в «Росатоме»…
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