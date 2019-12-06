Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы

Уважаемая редакция и не очень уважаемый автор, ссылка "Из наших достоверных источников" очень некорректна, желаю журналистам большего профессионализма, а автору уже успокоиться, если честно открыть ли

Константин Соколов

Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении