Всем привет, вы смотрите Хорошие новости на телеканале Арктик-тв, в студии Анастасия Кочурова. Древнеримский «город мёртвых» в Ватикане теперь доступен для всех желающих, а не только для узкого круга учёных и специалистов. Для этого открыли одни из ворот в ватиканской стене. Через них посетители попадают на выставку под названием «Жизнь и смерть при цезарях Рима».

В Нью-Йорке испытали электрическое аэротакси Joby. Пока это прототип, но уже вскоре появятся серийные электролёты.

Инновационный электрический паром планируют пустить по водным путям Стокгольма. Это судно самое быстрое в своей категории. Развивать высокую скорость позволяют подводные крылья.

В «умном» городе Масдар в ОАЭ можно увидеть «зелёные здания» и инновационный магнитный транспорт. Но действительно ли такие города обеспечивают идеальную экологичность?

Шотландские фермеры самостоятельно спасли «самую одинокую овцу Великобритании». Она застряла в ловушке у подножия скал рядом с морским побережьем. Овце пришлось жить в одиночестве не менее двух лет.

На Кубе занялись спасением традиционных стилей танца – мамбо, румбы и сальсы. Родители записывают на курсы детей, чтобы сохранить культурное наследие острова. Об этом подробнее.

В городском парке в Мельбурне создают живую коллекцию из редких насекомых и растений. Этот проект поможет защитить уязвимые виды.

Эквадорские исследователи открыли новый вид орхидей. Его обнаружили в горной местности в заповеднике Рио-Мандуриаку.

В Нью-Йорке вот уже больше ста лет работает фабрика, на которой создают цветы из ткани ручной работы. Раньше таких предприятий было много, а теперь осталось одно.

Кубинец открыл мини-фабрику по производству часов. Несмотря на экономические трудности в стране, его компания процветает.

В Саду растений Парижа гостей теперь встречают обитатели джунглей. Правда, это всего лишь светящиеся инсталляции. Но создали их не только для того, чтобы развлечь публику. Выставка посвящена важности тропических лесов для планеты.

На сегодня у меня все, до встречи в следующих выпусках.