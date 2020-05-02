ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь во время пандемии коронавируса

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Этот выпуск подготовила Юлия Савина.

Во многих странах уже ослабляют ограничительные меры. Например, в Дании открылись парикмахерские. И туда сразу же устремились желающие побриться, сделать причёску или поправить стрижки, которые сделали дома.

Карантин заставляет людей сидеть дома, зато даёт почувствовать настоящую свободу животным. Так, в израильский город Ашкилон стали наведываться афганские лисицы.