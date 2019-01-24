И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С 1 января на территории Мурманской области начала работать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). А у мурманчан уже накопилось много вопросов о новой системе. Кто может рассчитывать на льготы по коммуналке? Кому положен перерасчёт? Надо ли платить за мусор, если ты уезжал в отпуск? Ответы на эти и другие вопросы ищите на страницах свежей «Вечёрки».

Сразу несколько увлекательных поездок по Мурманской области ждёт молодых инвалидов из региональной общественной организации «Валентина-плюс». Они смогут побывать в видяевском аквапарке, а также у своих коллег в Кировске. И всё благодаря финансовой поддержке заместителя председателя городского Совета депутатов Игоря Мораря, который постоянно организует благотворительные проекты за счёт личных средств. Все подробности – в новом номере «Вечернего Мурманска».

До начала III Чемпионата Мира по ледяному плаванию остаётся полтора месяца, но претенденты на победу уже давно начали подготовку к этим экстремальным соревнованиям. Некоторые из них недавно провели такую тренировку, которой позавидовали любители холодового плавания со всего мира. Почему «моржи» плывут в Мурманск через Антарктиду, выяснили журналисты «Вечёрки».

«Вкусно, сытно, по-домашнему», — вот главные принципы работы волонтеров мурманского благотворительного фонда «Добрый мир». Второй год они каждое воскресение бесплатно кормят северян, которые в этом нуждаются. За горячими обедами приходят и пенсионеры, и инвалиды, и многодетные семьи. Кому пришла в голову создать такой замечательный проект, рассказывает «Вечерний Мурманск».