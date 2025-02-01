Служба судебных приставов и Мурманский кадровый центр обсудили вопросы сотрудничества

В областном центре прошла рабочая встреча сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области с руководством Мурманского кадрового центра. Основной темой для обсуждения стало взаимодействие по подбору кандидатов на службу в органы принудительного исполнения.

Начальник Мурманского кадрового центра Галина Кирьянова и её заместитель Татьяна Родионова рассказали о работе кадрового центра и возможности проведения профориентационных мероприятий. Выразили готовность к сотрудничеству, взаимодействию и предоставлению необходимой информации.

Начальник отдела государственной службы и кадров Управления Николай Пудов рассказал о социальных гарантиях и компенсациях для сотрудников органов принудительного исполнения, основных требованиях, которые предъявляются к кандидатам на службу.

В ходе общения стороны обсудили проведение агитационных мероприятий среди потенциальных кандидатов на службу, ярмарок вакансий, а также Дней открытых дверей для учащихся учебных заведений в целях популяризации службы судебных приставов и профориентационных мероприятий в целях выявления кандидатов, соответствующих требованиям к должностям при поступлении на службу в управление.

Участники мероприятия приняли решение о дальнейшем взаимодействии по обсуждаемым вопросам и проведении совместных мероприятий направленных на комплектование вакантных должностей в службе судебных приставов региона.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.