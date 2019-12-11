КОРРУПЦИЯ11.12.19 21:00
КОРРУПЦИЯ РАЗРУШАЕТ: Жизнь за деньги не купишь
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
11.12.19 09:29
Пусть ОНФ дополнительно проверит, как и почему два здания бывших общежитий ММУ "исчезли", и как здание бывшего управления судоверфи вдруг стало жилым и пригодным для проживания...
Сергей
08.12.19 16:21
Строят сербы, китайцы, киргизы, Нову выдавливают. Снова прачка и не компетентность .
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Илья
07.12.19 05:45
По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп
Комментарий к новости:С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиян освободят от «банковского роуминга»-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 1 копейку, евро укрепилось почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-Нам интересно Ваше мнение05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 132 человека