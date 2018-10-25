Региональный оператор «Управление отходами» сможет приступить к вывозу и утилизации ТКО и КГО не раньше начала следующего года

И.о. главы администрации Кольского района Игорь Богданов провёл рабочее совещание по вопросам организации сбора, транспортировки ТКО и КГО с территории Териберки и Туманного. В совещании также приняли участие сотрудники профильных отделов администрации, ХЭСа и управляющих компаний, представители АО «Управление отходами», компании перевозчика и главы сельских поселений.

На повестке дня три вопроса, которые сегодня актуальны не только для жителей Кольского района, но и всего Заполярья. Первый касался организации сбора, транспортировки твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов из удалённых посёлков, в частности Териберки и Туманного. Также поднималась проблема предстоящего вывоза мусора с территорий частного сектора населённых пунктов, дачных, гаражных и садовых товариществ.

- На днях в правительстве Мурманской области прошло заседание комитета по тарифному регулированию, в ходе которого собравшимся так и не удалось утвердить окончательный тариф для граждан на вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов, - заявил в начале совещания руководитель службы регионального оператора Мурманского филиала АО «Управление отходами» Максим Дубровин. - В связи с этим мы не можем 1 ноября начать свою деятельность в качестве регионального оператора, как было заявлено ранее. Теперь, скорее всего, мы начнем работу не раньше нового года. При этом до сих пор остаётся нерешённым вопрос с вывозом мусора из отдалённых населённых пунктов. Ездить каждый день в Териберку или Туманный оператору просто не рентабельно. Для нас оптимальный вариант - создание в этих посёлках мест накопления ТКО и КГО, откуда наш перевозчик ООО «Сорекс» будет вывозить мусор один раз в три-четыре недели.

Представители регионального оператора также подчеркнули, что сами площадки по временному хранению отходов должны соответствовать всем требованиям: к ним должен быть подъездной путь, сама площадка должна быть заасфальтирована и оборудована ливневой системой или крышей, чтобы при непогоде ветер не разносил мусор по округе. При этом к месту хранения необходимо подвести электричество, чтобы подключить так называемые «пресскомпакторы» - устройства по измельчению и прессовки мусора.

- Ещё в 2016 году администрация Кольского района рассматривала проект по установке подобных установок в Териберке и Туманном, - отметил заместитель главы администрации Кольского района Сергей Сергун. – На то время стоимость работ по обустройству площадок, закупке и установке двух пресскомпакторов составляла 26 миллионов рублей! Проект актуален и по сей день. Сейчас первоочередная задача для муниципалитетов - найти участки, где можно будет разместить подобные установки и оформить под эти цели землю. Тогда уже в следующем году можно будет закладывать средства в бюджет на обустройство мест накопления мусора.

Ещё два вопроса совещания касались вывоза мусора с территорий частного сектора населённых пунктов, садовых некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств и гаражных кооперативов. По закону возле таких построек должны быть установлены мусорные площадки с контейнерами, а с самим «Управлением отходами» необходимо заранее заключить договор на вывоз мусора. Эту работу предстоит проделать либо собственникам, либо органам местного самоуправления, на территории которых располагаются данные объекты.

- Необходимо согласовать с местной администрацией новые места установок таких площадок, чтобы специалисты внесли эти данные в территориальную схему обращения с отходами, - напомнил Сергей Сергун. – Если этого сделано не будет, то по закону собственникам дач, огородных участков или гаражей грозят серьёзные штрафы. Для физических лиц они достигают 30 тысяч рублей! Юридическим лицам за загрязнение территории грозит ещё большая ответственность. Помимо штрафа им придётся ещё и компенсировать затраты по уборке территории.