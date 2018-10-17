За организацию единого государственного экзамена в 2018 году Мурманской области присвоено первое место

Сегодня на заседании правительства, которое провел первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, обсудили основные результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году и задачи на текущий учебный год.

В своем докладе и.о. министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира подчеркнула открытость и прозрачность проведения экзаменов в регионе. Так, организуются «горячие линии», проводятся региональные родительские собрания, работает Ситуационно-информационный центр ГИА Мурманской области. В этом году на период проведения экзаменов было аккредитовано 528 общественных наблюдателей, 253 студента были привлечены в качестве онлайн-наблюдателей.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Мурманской области в этом году сдавали 3,7 тысячи человек. Во всех пунктах проведения экзамена (ППЭ) применялись новые технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, что позволило сократить время обработки материалов, создать равные условия для всех выпускников, обеспечить информационную и технологическую безопасность, объективность проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам демонстрируют положительную динамику.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в Мурманской области сдавали 7 тысяч выпускников девятых классов. Две трети, как и в 2017 году, получили хорошие и отличные отметки по русскому языку, по математике доля таких работ составила 55%. Выросла доля девятиклассников, получивших хорошие и отличные отметки по физике, географии, истории, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Ирина Ковшира сообщила, что на состоявшемся накануне заседании Рособрнадзора Мурманская область заняла почётное первое место за организацию итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году. Глава ведомства поблагодарила глав муниципальных образований, сотрудников регионального Минздрава и УМВД России по Мурманской области за слаженную работу на всех уровнях, которая позволила достичь такого высокого результата.

В 2018/2019 учебном году в ГИА примут участие 3,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов и 7,6 тысячи выпускников девятых классов. Процедура проведения экзаменов, минимальное значение баллов по предметам, структура контрольных измерительных материалов не меняется. Возможно увеличение числа предметов по выбору в 11-х классах за счет введения китайского языка.

Подготовка к экзаменам в 2019 году уже начата: работают «горячие линии», определены пункты приема заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет, определены сроки проведения итогового сочинения в текущем учебном году. По поручению Рособрнадзора идет подготовка к внедрению новой технологии – доставки экзаменационных материалов по сети Интернет непосредственно в аудитории ППЭ. Созданная техническая база позволит обеспечить переход на новую технологию в этом году.

«Имеющийся в Мурманской области опыт позволит организовать и провести в 2019 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования максимально объективно, без технологических сбоев, в полном соответствии с поставленными задачами», – подчеркнула Ирина Ковшира.