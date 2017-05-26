пос.Никель

26 мая - 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства при проведении ЕГЭ.

Вопросы по указанной теме вы можно задать по телефону 8 (815-54) 6-24-51 старшему помощнику прокурора района Поливода Елене Юрьевне.

г.Полярный

26 мая – 15.00

Тторжественное мероприятие в Снежногорском межрайонном центре социальной поддержки населения, посвященное 79-летию со дня образования Мурманской области.

г.Полярный, ул. Сивко, 1. Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения.

г.Кировск

26 мая – 9.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о доступности образования, в частности по вопросам взимания платы с родителей образовательными организациями города Кировска на учебную литературу, рабочие тетради, ремонт и др.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г.Кировска Григину Евгению Юрьевичу по телефону 8 (815-31) 5-43-54.

27 мая – 12.00

В МБОУ «СОШ № 2» состоится подведение итогов учебного года в кадетском классе «Хибинский спасатель». В ходе церемонии «Кадетская слава» пройдёт награждение кадетов, показавших высокие результаты по итогам кадетского зачета, достигших особых успехов в учебе, военно-патриотических и спортивных мероприятиях. Для педагогов и гостей праздника подготовлены творческие номера.

г.Кировск, ул.Кирова, 27а. МБОУ «СОШ № 2».

г.Апатиты

29 мая - 8.00

В старых Апатитах состоится освящение церкви Иверской иконы Божьей Матери митрополитом Мурманской и Мончегорской епархии Владыкой Симоном. Иверская икона Божией Матери очень почитается среди верующих и считается чудотворной.

г.Апатиты, ул. Кирова, 14а (на въезде в Апатиты и Кировск).

п.Зверосовхоз

26 мая - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в поселке Зверосовхоз.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

26 мая - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в посёлке Кильдинстрой.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

26 мая - 10.00

Торжественное открытие регионального конкурса профессионального мастерства «Строитель-2017».

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота, актовый зал.

26 мая – 10.00-12.00

Прокуратурой области будет проводиться «горячая линия» по вопросам закупки лекарственных средств и медицинской техники.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно по телефону 47-34-13.

26 мая – 10.00

На базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота состоится региональный конкурс профессионального мастерства «Строитель-2017». Конкурс проводится среди рабочих и специалистов строительных профессий по следующим номинациям: «Лучший облицовщик-плиточник», «Лучший плотник», «Лучший сметчик», «Лучший маляр», «Лучший сварщик», «Лучший электрик».

Торжественное открытие конкурса состоится в актовом зале колледжа, затем участников ждут теоретический этап и практические занятия. На мероприятие приглашены представители министерства образования и науки Мурманской области, Северной торговой промышленной палаты Мурманской области, Союза строителей Мурмана, Регионального центра ценообразования, строительных организаций и образовательных учреждений строительного профиля. Подведение итогов и награждение победителей начнётся в 16.30 в актовом зале колледжа.

Конкурс проводится в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между региональным министерством строительства и территориального развития, Северной торговой промышленной палатой Мурманской области и Союзом строителей Мурмана по согласованию с министерством образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

26 мая - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание программно-целевого совета Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

26 мая - 11.00

Презентация готовности системы здравоохранения Мурманской области к проведению аккредитации медработников на базе Мурманского областного центра повышения квалификации. Специалисты сферы здравоохранения Мурманской области с 2016 года вступили в систему непрерывного медицинского образования с последующей аккредитацией и допуском к профессиональной деятельности. В связи с чем образовательные организации, осуществляющие последипломную подготовку специалистов, должны применять новые формы и методы преподавания, в том числе и дистанционные методы.

В ходе мероприятия будет продемонстрирован класс для дистанционного обучения и прохождения тестирований, а также три кабинета с симуляционным оборудованием для отработки навыков практикующих медицинских работников. В мероприятии примут участие специалисты министерства здравоохранения Мурманской области: Инга Анискова – начальник управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения и Андрей Кичигин – начальник управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения, а также Елена Муромцева – директор Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.

г.Мурманск, ул. Баумана, 42. Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения.

26 мая - 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит мастер-класс «Как увеличить продажи с сайта» в многофункциональном пространстве МРИБИ. Участие в мероприятии для предпринимателей области бесплатное, количество мест ограничено. Ведущий семинара Леонид Бугаев.

Леонид - эксперт в области нетворкинга и мобильных решений, автор бестселлеров «Мобильный Маркетинг: как зарядить свой бизнес в мобильном мире» и «Мобильный нетворкинг», владелец digital-агентства «Nordic Agency AB» (Москва–Стокгольм). Выступает с открытыми лекциями, помогает расти стратапам, выступает на радио и телевидении. Работал в Студии Артемия Лебедева. Последние 20 лет работает в Интернете.

Регистрация на событие по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/490793/

Вопросы, ответы на которые вы узнаете на мастер-классе: привлечение и удержание клиентов: где дешевле, проще и быстрее? Каналы общения с вашими клиентами: цифровые и нецифровые. Каналы маркетинговой коммуникации: как масштабировать качество и скорость общения? Барьеры на пути к продаже: новый продукт vs старый. Ценность и цена. Ваша целевая аудитория: где она? Как общаться и где. Заказ товара как «поднятая рука: я хочу это». Оплата товара: наличные и карточки, альтернативы. Как поднять эффективность каналов коммуникации: ваш сайт; ваши и не ваши продукты и услуги; ваша коммуникация. Коммуникация производителя. Где и как показывать рекламу заинтересованным пользователям. Различия в категориях продаж. Практика: разбор ваших кейсов: интернет-магазин, сайт, приложение. Коммуникация в соцсетях. Чаты. Кто делает продажу лучше, тот выигрывает клиента: как продавать лучше всего? Ваш бизнес и ваши задачи в цифрах.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

26 мая – 11.00

Состоится семинар на тему «Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам». Мероприятие проводится для предпринимателей и представителей некоммерческих организаций, которые заинтересованы в предоставлении социальных услуг, финансируемых из бюджетных источников. На семинаре выступит общественный представитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Мурманской области Буч О.В., а также эксперты министерств и ведомств: специалист Министерства экономического развития Мурманской области расскажет о возможности доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников; представитель Главного управления МЧС России по Мурманской области разъяснит требования к получению заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности; представитель центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области разъяснит требования к подаче заявки и принципов проведения замеров и санитарно-эпидемиологической экспертизы; представитель территориального управления Роспотребнадзора по Мурманской области озвучит требования на выдачу санитарно- эпидемиологического заключения; специалист Министерства образования и науки Мурманской области разъяснит требования к получению лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональный исполком ОНФ, каб. 313 (вход с просп. Ленина, 3-й этаж).

26 мая - 14.30

Заместитель губернатора Григорий Стратий проведет заседание межведомственной рабочей группы по разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района. Повестка заседания: 1. О рассмотрении предложений Министерства экономического развития Мурманской области для включения в проект комплексного плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района Мурманской области. 2. О рассмотрении предложений Терского района для включения в проект комплексного плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

26 мая - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич проведёт приём граждан по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107а.

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.