г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодежи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Кандалакша

26 мая - 12.00

27 мая - 10.00

Международный детский фестиваль «Локобол-2017». Региональный этап.

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

27 и 28 мая - 11.00

Волейбол. Спартакиада трудящихся города Кандалакши

г.Кандалакша, Дворец спорта.

28 мая - 14.00

Футбол. Суперкубок Мурманской области. «Кандалакша» - «Динамо-ГПС» (г.Мурманск).

г.Кандалакша, городской стадион.

г.Полярные Зори

26 и 27 мая - 11.00

Футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Полярные Зори, городской стадион.

27 мая - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

27 мая – 10.00

Во Дворце спорта «Горняк» города Кировска состоятся межмуниципальные соревнования по волейболу. Участниками соревнований станут команды муниципалитетов городов Кировск, Апатиты, Североморск и Оленегорск.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

27 и 28 мая - 10.00

Пейнтбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, спортивная площадка ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

31 мая - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Мончегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мончегорск, городской стадион.

г.Кола

28 мая - 13.00

Конкур. Кубок Мурманска.

Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

27 мая – 10.00

В Легкоатлетическом манеже пройдёт Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна» тесты ГТО», в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).

В программу Спартакиады включены такие элементы как: подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа; бег на 2 и 3 км .

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 мая – 12.00

Под эгидой ОФСОО «Федерация функционального многоборья» в клубе «Crossfit Мурманск» пройдёт «MAXIMAL NUTRITION CUP» - региональные отборочные соревнования по функциональному многоборью среди любителей на Кубок России, который состоится в середине июля в Москве в рамках «Гераклиады 2017».

Функциональное многоборье - спортивная дисциплина, в которой используются многосуставные, энергоёмкие движения, объединенные в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений (штанги, гири и т.д.) и циклической работы (бег, гребля). Цель - улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий.

г.Мурманск, ул.Свердлова, 31. Клуб «Crossfit Мурманск».

27 мая - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

27 мая - 15.00

Спортивное ориентирование. Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

27 мая - 16.30

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

27 мая - 22.00.

Легкая атлетика. Кросс «Полярный день».

г.Мурманск, спортивно-развлекательный комплекс «Огни Мурманска».

28 мая - 10.30

Настольный теннис. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

28 мая - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

28 мая - 11.00

Регби-7. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

28 мая - 12.00

Альпинизм. Открытый чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Южный склон».