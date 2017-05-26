Спортивная афиша
г.Ковдор
24 июня
В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодежи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.
Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.
г.Ковдор.
г.Кандалакша
26 мая - 12.00
27 мая - 10.00
Международный детский фестиваль «Локобол-2017». Региональный этап.
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
27 и 28 мая - 11.00
Волейбол. Спартакиада трудящихся города Кандалакши
г.Кандалакша, Дворец спорта.
28 мая - 14.00
Футбол. Суперкубок Мурманской области. «Кандалакша» - «Динамо-ГПС» (г.Мурманск).
г.Кандалакша, городской стадион.
г.Полярные Зори
26 и 27 мая - 11.00
Футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Полярные Зори, городской стадион.
27 мая - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Полярные Зори, городской стадион.
г.Кировск
27 мая – 10.00
Во Дворце спорта «Горняк» города Кировска состоятся межмуниципальные соревнования по волейболу. Участниками соревнований станут команды муниципалитетов городов Кировск, Апатиты, Североморск и Оленегорск.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
27 и 28 мая - 10.00
Пейнтбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Апатиты, спортивная площадка ДЮСШ «Олимп».
г.Мончегорск
31 мая - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Мончегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Мончегорск, городской стадион.
г.Кола
28 мая - 13.00
Конкур. Кубок Мурманска.
Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».
10-12 июня - 9.00
Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.
В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».
Кольский район,
г.Мурманск
27 мая – 10.00
В Легкоатлетическом манеже пройдёт Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна» тесты ГТО», в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).
В программу Спартакиады включены такие элементы как: подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа; бег на 2 и
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 мая – 12.00
Под эгидой ОФСОО «Федерация функционального многоборья» в клубе «Crossfit Мурманск» пройдёт «MAXIMAL NUTRITION CUP» - региональные отборочные соревнования по функциональному многоборью среди любителей на Кубок России, который состоится в середине июля в Москве в рамках «Гераклиады 2017».
Функциональное многоборье - спортивная дисциплина, в которой используются многосуставные, энергоёмкие движения, объединенные в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений (штанги, гири и т.д.) и циклической работы (бег, гребля). Цель - улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий.
г.Мурманск, ул.Свердлова, 31. Клуб «Crossfit Мурманск».
27 мая - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
27 мая - 15.00
Спортивное ориентирование. Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
27 мая - 16.30
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Химик» (г.Апатиты).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
27 мая - 22.00.
Легкая атлетика. Кросс «Полярный день».
г.Мурманск, спортивно-развлекательный комплекс «Огни Мурманска».
28 мая - 10.30
Настольный теннис. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
28 мая - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
28 мая - 11.00
Регби-7. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
28 мая - 12.00
Альпинизм. Открытый чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Южный склон».