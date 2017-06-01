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МОРЕ ДОБРОТЫ01.06.17 07:30

В век ЕГЭзации страны некоторые северяне пытаются пристроить своих детей в вуз с помощью взятки

В отдел полиции по обслуживанию Ловозерского района обратились трое жителей посёлка Ревда. Они заявили о мошенничествах, совершенных в отношении них. Потерпевшие утверждали, что одна из местных жительниц предлагает свою помощь при поступлении и обучении в вузах Мурманска. Услуги она оказывает за материальное вознаграждение.

Полицейские выяснили, что двое доверчивых граждан перечислили подозреваемой по 30 тысяч рублей, один – 60 тысяч. При этом злоумышленница предоставила поддельные документы и квитанции, подтверждающие факт зачисления абитуриентов.

В ходе оперативных мероприятий полицейские запросили информацию в вузах и выяснили, что фамилии потерпевших в списках студентов не значатся. Северянка 1986 года рождения была ими задержана. Выяснилось, что в отношении неё ранее два раза возбуждались уголовные дела по факту серийного мошенничества, однако были прекращены в силу обстоятельств процессуального характера. 

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках него недавно выявлен ещё один факт. Житель Ревды заплатил якобы за получение образовательных услуг в одном из российских университетов 143 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, расследование уголовного дела продолжается. Санкция соответствующей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

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