-38 градусов! Энергетики работают в режиме повышенной готовности
40 аварийных бригад и 84 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.
9 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 22 января.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному номеру телефона «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф