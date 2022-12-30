1, 2 и 7 января почтовые отделения в Мурманской области не работают

31 декабря отделения «Почты России» по всей стране, в том числе, и в Мурманской области, будут работать на час меньше. За исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21.00.

Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными.

В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.