1 апреля начнётся приёмная кампания в колледжи Ковдорского кластера горнодобывающей промышленности

По итогам конкурсного отбора первым в Мурманской области в проект «Профессионалитет» вошёл Ковдорский политехнический колледж (КПК): на его базе создаётся образовательно-производственный центр «Ковдорский». Эта победа означает, что в 2023 году на достижение целей проекта будут направлены 135 млн рублей, в том числе 100 млн рублей из федерального бюджета. Объём софинансирования составит 15 млн рублей за счет регионального бюджета и 20 млн рублей – за счет средств АО «Ковдорский ГОК».

Напомним, образовательные кластеры начали создавать в России с 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Основные цели этой работы – подготовка будущих специалистов под целевой заказ предприятий, актуализация образовательных программ и учебных планов, повышение уровня квалификации преподавателей.

В Ковдорский кластер горнодобывающей промышленности, помимо КПК, вошли Апатитский политехнический колледж, Мончегорский политехнический колледж, а также Оленегорский горнопромышленный колледж. С 1 апреля в них стартует приёмная кампания по программам подготовки специалистов среднего звена по 7 специальностям: от монтажа, технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования до открытых горных работ. У заполярных школьников появится возможность получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, пройти практику на производстве и гарантированно трудоустроиться на Ковдорский ГОК. К 2028 году количество обучающихся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» достигнет 550 человек.

«Обучающиеся по программам «Профессионалитет» смогут в короткие сроки получить рабочую специальность высокой квалификации, пройти практику на производстве, и, что самое важное, после окончания учебы трудоустроиться в Ковдорский горно-обогатительным комбинат. Первый выпуск в 2026 году составит не менее 150 человек», – подчеркнула министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Правительство России расширяет грантовую поддержку образовательных кластеров, которые создаются на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями. На их развитие в федеральном бюджете предусмотрено почти по 11 млрд рублей в год. Гранты помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 2023 года получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. Раньше господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы.

Фото: https://gov-murman.ru