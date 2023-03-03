Минприроды Мурманской области напоминает, что «яйца дракона» запрещено вывозить с побережья Териберки«Подводник» идёт на поиск» - выпущена новая книга об истории АО «ММТП»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 10:00

1 апреля начнётся приёмная кампания в колледжи Ковдорского кластера горнодобывающей промышленности

По итогам конкурсного отбора первым в Мурманской области в проект «Профессионалитет» вошёл Ковдорский политехнический колледж (КПК): на его базе создаётся образовательно-производственный центр «Ковдорский». Эта победа означает, что в 2023 году на достижение целей проекта будут направлены 135 млн рублей, в том числе 100 млн рублей из федерального бюджета. Объём софинансирования составит 15 млн рублей за счет регионального бюджета и 20 млн рублей – за счет средств АО «Ковдорский ГОК».

Напомним, образовательные кластеры начали создавать в России с 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Основные цели этой работы – подготовка будущих специалистов под целевой заказ предприятий, актуализация образовательных программ и учебных планов, повышение уровня квалификации преподавателей.

В Ковдорский кластер горнодобывающей промышленности, помимо КПК, вошли Апатитский политехнический колледж, Мончегорский политехнический колледж, а также Оленегорский горнопромышленный колледж. С 1 апреля в них стартует приёмная кампания по программам подготовки специалистов среднего звена по 7 специальностям: от монтажа, технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования до открытых горных работ. У заполярных школьников появится возможность получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, пройти практику на производстве и гарантированно трудоустроиться на Ковдорский ГОК. К 2028 году количество обучающихся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» достигнет 550 человек.

«Обучающиеся по программам «Профессионалитет» смогут в короткие сроки получить рабочую специальность высокой квалификации, пройти практику на производстве, и, что самое важное, после окончания учебы трудоустроиться в Ковдорский горно-обогатительным комбинат. Первый выпуск в 2026 году составит не менее 150 человек», – подчеркнула министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Правительство России расширяет грантовую поддержку образовательных кластеров, которые создаются на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями. На их развитие в федеральном бюджете предусмотрено почти по 11 млрд рублей в год. Гранты помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 2023 года получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. Раньше господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Радость нумизматов: вновь напечатанные банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в ряде субъектов РФ-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар немного теряет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конституционный суд сегодня рассмотрит дело о праве собственников квартир в аварийных домах получить жильё вне очереди
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика