1 апреля стартует приём заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель года»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера на оперативном совещании объявил о старте приёма заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года».

«Приглашаю предпринимателей региона к участию. Конкурс является одним из значимых и авторитетных событий в деловой жизни нашего региона. Его цель — не только поощрение высоких результатов в развитии бизнеса, но и продвижение лучших практик. Уверен, что конкурс вновь покажет: предприниматели Мурманской области — это люди с активной жизненной позицией, способные реализовывать амбициозные проекты и добиваться успеха даже в самых непростых условиях», — отметил Андрей Чибис.

Конкурс «Предприниматель года» традиционно является одной из ключевых площадок для выявления и поддержки успешных бизнес-практик в регионе. Победители и лауреаты будут определены в 11 номинациях: «Старт», «Деловая женщина», «Лучший семейный бизнес», «За полезное», «Индустрия красоты», «Лучший бренд», а также новые номинации — «Лучший экспортёр товаров», «Экспортёр года в сфере услуг», «Лучший в сфере туризма и гостеприимства», «Гастрономический код Арктики», «Демографический потенциал».

Приём заявок продлится с 1 по 30 апреля (включительно).

Награждение победителей приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Подробная информация о конкурсе будет опубликована на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.