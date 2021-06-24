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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 13:00

1 августа 2021 года в России стартует сельскохозяйственная микроперепись 2021 года

С 1 по 30 августа 2021 года на территории Российской Федерации, в том числе в Мурманской области, пройдёт сельскохозяйственная микроперепись 2021 года. Согласно действующему законодательству, микропереписи проводятся на постоянной основе не позднее, чем через 5 лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая состоялась в 2016 году.

Статистическим наблюдением будут охвачены все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Сбор сведений от них будет осуществляться путём самозаполнения бумажных бланков переписных листов или их электронных форм с использованием системы web-сбора Росстата.

Кроме того, переписи подлежат некоммерческие товарищества, а также личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан. Некоммерческие товарищества обследуют в сплошном порядке, таких организаций в регионе – около 600, сведения от этой категории респондентов предоставит переписчику уполномоченный представитель товарищества.

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан будут обследованы выборочно, участниками наблюдения в Мурманской области станут более 6 тысяч их владельцев. Эти хозяйства также посетят переписчики, которые будут иметь при себе удостоверение установленного образца, действительное при наличии паспорта. Они занесут ответы в планшетные компьютеры. Вся информация записывается со слов граждан, документы предъявлять не потребуется.

В программу переписи включены вопросы об использовании земли, поголовье сельскохозяйственных животных, производственной инфраструктуре и другие.

Как сообщает руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов, участие в переписи является обязательным для юридических лиц и общественной обязанностью физических лиц. Все полученные сведения являются конфиденциальными и будут использованы только для формирования сводной официальной статистической информации.

В настоящее время Мурманскстат приступил к уточнению списков объектов переписи. Всего в регионе сельскохозяйственная микроперепись 2021 года будет проведена в 98 населённых пунктах (в 11 городах, 9 посёлках городского типа и 78 сельских населённых пунктах) из 136. Максимальное число объектов, в которых перепись пройдёт методом опроса респондентов, находится в Кольском муниципальном районе.

Проведение сельскохозяйственной микропереписи позволит получить важный информационный срез о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, уточнить сведения по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится. Полученная информация необходима для реализации эффективной аграрной политики в стране.

 

 

 

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