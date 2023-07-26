1 августа стартует масштабный проект «Книги на русском. Жители Мурманской области - школьным библиотекам ЛНР»

В рамках проекта в Мурманской области предполагается собрать для школьных библиотек ЛНР около 17 тысяч книг российских авторов и отправить литературу на освобожденные территории.

Инициаторы проекта - мурманские журналисты, побывавшие на Донбассе в 2022 году. Одна из проблем, которую они отметили - отсутствие в библиотеках республик книг на русском языке. Наиболее плачевное состояние у школьных библиотек ЛНР, которая уже стала частью России.

В библиотеках средних учебных заведений нет русской классики, входящей в учебную программу, отсутствует детская литература на русском языке.

В рамках проекта в городах и посёлках Мурманской области будут организованы точки сбора книг для школьных библиотек ЛНР. Книги упакуют, классифицируют и транспортируют в ЛНР.

Сопровождать книги и передавать их Министерству образования ЛНР будут мурманские журналисты. По итогам проекта планируется снять документальный фильм «Книги на русском» и организовать фотовыставку.

Также в рамках проекта в Мурманской области и в ЛНР в сентябре пройдёт «Литературный диктант», посвящённый русской классике.

Организатор проекта: Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Партнёры проекта – ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», Министерство образования и науки ЛНР, Союз журналистов ЛНР, Центральная библиотечная система Мурманска, партия «Единая Россия», ГТРК «Мурман».

Фото: АНО «Продюсерский центр «Северный Характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области.