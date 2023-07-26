1 августа в Мурманске стартует традиционный фестиваль урбан-арта «РОСТ». Главная тема фестиваля в 2023 году – преемственность, связь прошлого, настоящего и будущего, забота об истории. Локацией фестиваля станет, в том числе, самый длинный дом в России, находящийся в Первомайском административном округе. Там будут созданы новые росписи, а также очищены от следов вандализма существующие советские панно. На 2023 год запланирована работа 12 команд художников из 8 регионов России, от Севастополя до Владивостока.

Напомним, фестиваль проводится в Мурманске уже третий год подряд при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2021 и 2022 годах фестиваль проходил в историческом, но отдаленном от центра города районе Мурманска – Росте. В итоге на фасадах в Росте создан 31 новый мурал, различные по теме и технике исполнения. В фестивале участвовали художники из пяти стран и девяти регионов России.

Туристический маршрут по Росте уже приобрёл популярность у туристов и жителей города. Также создан аудиогид по локациям, где созданы росписи в рамках фестиваля.

«Фестиваль «РОСТ» – это не просто муралы на фасадах. Это переосмысление пространства, работа с локальным контекстом, изменение привычного облика целого района», – подчеркнула художник и организатор фестиваля, председатель председатель регионального отделения Союза художников России, сотрудник АНО «Центр городского развития Мурманской области» Мария Михайленко.

Подробная информация о фестивале в его официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru