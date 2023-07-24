1 августа в Мурманске стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк», который завершится во Владивостоке

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что 1 августа в Мурманске состоится новое событие – будет дан старт уникальному книжному автопробегу «Дорога на маяк».

«Это мероприятие связано со статусом Мурманска, как библиотечной столицы России. Заполярная столица станет первым городом маршрута протяженностью 12 тысяч километров от Мурманска до Владивостока. Участниками автопробега станут представители туристической отрасли и автоиндустрии, деятели культуры, писатели и именитые спортсмены», – пояснил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, впервые в истории уникальная книжная экспедиция на поезде и других средствах перемещения совершит путешествие с культурной программой по всей России. С 1 по 20 августа участники «Дороги на маяк» зажгут «Книжные маяки» по маршруту: Мурманск, Медвежьегорск, Волхов, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москва, Нижний Новгород, Казань, Костенеево, Уфа, Челябинск, Ишим, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Ерофей Павлович, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. К проекту присоединятся Андрей Леонтьев – пилот команды КамАЗ-Мастер, российский тележурналист, телеведущий, телепродюсер, автогонщик и путешественник; Нина Абросова – российская спортсменка чемпион мира по боксу и многие другие.

Подробнее об автопробеге рассказала министр культуры Ольга Обухова.