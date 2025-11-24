1 декабря стартует приём заявок на традиционный региональный конкурс «Окно в Новый год»
Об этом в рамке оперативного совещания в режиме ВКС объявил губернатор Андрей Чибис. Подать заявки можно до 15 января.
С 2020 года в конкурсе приняли участие почти три тысячи жителей Мурманской области.
«По многочисленным запросам северян мы расширили праздничную инициативу и планируем дать старт ещё трем конкурсам, в них могут принять участие муниципалитеты и предприниматели. Прошу Министерство градостроительства и благоустройства в срок до 1 декабря организовать работу», — сказал глава региона.
Конкурсы пройдут по направлениям: лучшее новогоднее украшение дорожной и коммунальной техники для муниципалитетов; лучшее новогоднее украшение двора и лучшее новогоднее оформление для предпринимателей.
Муниципалитету-победителю на региональном этапе конкурса вручат единицу техники, которая поможет им и в дальнейшем поддерживать порядок в городах и посёлках.
Также призы предусмотрены для предпринимателей и управляющих компаний, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.