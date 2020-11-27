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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 10:00

1 декабря в Мурманской области стартуют мероприятия Декады «SOS»

С 1 по 10 декабря в Заполярье пройдет широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS», направленная на привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, а также популяризацию здорового образа жизни.

Традиционно в мероприятиях Декады активное участие принимают все муниципальные образования региона, различные по формату мероприятия проходят на площадках учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики. В этом году с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 предпочтения отданы дистанционным формам работы с населением, в том числе профилактическим проектам в сети Интернет: акциям, конкурсам, флешмобам и другим.

В сводный план проведения Декады вошли мероприятия, предложенные муниципальными антинаркотическими комиссиями и органами исполнительной власти региона. Полный перечень размещен на сайте Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области во вкладке «Антинаркотическая комиссия».

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, региональная профилактическая акция «Декада «SOS» проводится на территории Мурманской области ежегодно с 1998 года. На протяжении последних лет девизом Декады является слоган «Оставайся на линии жизни».

 

 

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