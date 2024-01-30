1 февраля состоится приём граждан по вопросам взыскания алиментов

1 февраля главный судебный пристав Мурманской области Малюшкин Александр Сергеевич проведёт приём граждан по вопросам взыскания алиментов, а также по иным категориям исполнительных производств, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних детей.

Приём пройдёт в здании УФССП России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, улица Карла Либкнехта, 46, корпус 2.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, с целью наиболее эффективного решения вопросов желающим обратиться на приём предлагаем предварительно записаться по телефону 8 (8152) 42-86-93. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.