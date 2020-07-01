1 июля - основной день проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июля - основной день проведения общероссийского голосования. Участки открыты во всех регионах страны с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России проходит в течение семи дней. Оно стартовало 25 июня. За шесть прошедших дней явка на голосование по Конституции составила 55,22%, заявили в ЦИК.

Подсчёт голосов будет осуществляться после 20 часов по местному времени 1 июля по всем дням голосования. Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов.

Порога явки на голосовании не установлено.

29 июня председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Антон Вячеславович проверил организацию работы участковой избирательной комиссии, особое внимание уделив соблюдению мер безопасности для участников голосования и членов комиссии в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Для проведения общероссийского голосования в Мурманской области открыты 597 участков для голосования.