1 июля состоится открытие Второго арктического фестиваля урбан-арта «Рост»

Цель фестиваля — дать импульс для развития и преобразования района Роста. В течение трех недель художники из 9 регионов России нанесут авторские муралы на фасады 16 домов.

На открытии фестиваля состоится презентация выставки работ мурманского мультимедийного художника-каллиграфа Юрия Шачнева, показ эскизов муралов 2022 года. Кроме того, на мероприятии будет представлена программа фестиваля и анонсированы экскурсии для мурманчан по маршруту с объектами искусства прошлого года.

Также пройдёт встреча с волонтерами мероприятия. Проектным офисом фестиваля в 2022 году станет новое культурное пространство «Контейнер-холл».

Спикерами выступят: организатор фестиваля, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России» Мария Михайленко; художник, организатор фестиваля Юрий Шачнев; художники фестиваля Евгений Урбанович, Илья Байдак.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, впервые фестиваль «Рост» прошёл в 2021 году. На фасадах жилых домов Росты было создано 15 монументальных росписей, а во дворах появилось 5 малых архитектурных форм и инсталляций.

Организаторы фестиваля – Мурманский союз художников и Центр городского развития Мурманской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/