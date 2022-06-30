1 июля состоится открытие Второго арктического фестиваля урбан-арта «Рост»Из-за ремонтных работ на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса существенно сужена проезжая часть
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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 08:45

1 июля состоится открытие Второго арктического фестиваля урбан-арта «Рост»

Цель фестиваля — дать импульс для развития и преобразования района Роста. В течение трех недель художники из 9 регионов России нанесут авторские муралы на фасады 16 домов.

На открытии фестиваля состоится презентация выставки работ мурманского мультимедийного художника-каллиграфа Юрия Шачнева, показ эскизов муралов 2022 года. Кроме того, на мероприятии будет представлена программа фестиваля и анонсированы экскурсии для мурманчан по маршруту с объектами искусства прошлого года.

Также пройдёт встреча с волонтерами мероприятия. Проектным офисом фестиваля в 2022 году станет новое культурное пространство «Контейнер-холл».

Спикерами выступят: организатор фестиваля, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России» Мария Михайленко; художник, организатор фестиваля Юрий Шачнев; художники фестиваля Евгений Урбанович, Илья Байдак.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, впервые фестиваль «Рост» прошёл в 2021 году. На фасадах жилых домов Росты было создано 15 монументальных росписей, а во дворах появилось 5 малых архитектурных форм и инсталляций.

Организаторы фестиваля – Мурманский союз художников и Центр городского развития Мурманской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Инга
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