1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»

1 июля в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса стартует проект «Северное долголетие». Он направлен на улучшение качества жизни старшего поколения.

«Это не просто набор мер, а комплексный подход ко всем сферам жизни нашего старшего поколения, чтобы они были заняты, жили активно и долго. А это 1/5 часть всего населения области. Напомню, в рамках плана «На Севере – жить!» с 2019 года мы реализовывали программу «Активное долголетие». По её итогам в 3три раза выросло число северян старшего возраста, которые занимаются физкультурой, участвуют в спортивных мероприятиях, в два раза – в досуговых мероприятиях, в два раза выросло количество «серебряных волонтёров». Кроме того, для этой категории населения предусмотрено 27 мер социальной поддержки. Общий объём вложений из областного бюджета – 5,5 миллиарда рублей», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что ключевые задачи проекта – содействие занятости через переобучение и помощь в трудоустройстве, и забота о здоровье, предусматривающая диспансеризацию, вакцинацию, развитие гериатрической помощи.

«Проект предлагает бесплатные спортивные занятия в «СОПКАХ.СПОРТ» и бассейнах в муниципалитетах региона, организацию культурных мероприятий, развитие серебряного волонтёрства и запуск проекта «СОПКИ.БЕЗГРАНИЦ» по аналогии с пространствами «СОПКИ» для молодёжи, которые будут доступны старшему поколению», – сообщил глава региона.

Дополнительно «Северное долголетие» реализует меры по повышению финансовой и цифровой грамотности населения.

Подробнее узнать о проекте можно будет на «горячей линии» по номеру телефона 8 (981) 303-26-45, который с 1 июля запускает Министерство труда и социального развития Мурманской области. Информация также будет размещена на сайтах местных администраций и госпабликах.

«Операторы помогут старшему поколению сориентироваться, расскажут куда можно обратиться за получением тех или иных услуг или активностей в рамках проекта. И также я просил, чтобы соответствующие брошюры были направлены по разным советам ветеранов и другим организациям, где взаимодействует или проводит время старшее поколение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549514/#&gid=1&pid=1