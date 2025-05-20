1 июня – контрольный срок, к которому не должно оставаться неубранных территорий в муниципалитетах Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили вопрос уборки дворов в муниципалитетах. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что 1 июня – это контрольный срок, к которому не должно оставаться неубранных территорий.

«Нужно активизировать работу. «Губернаторский контроль» по итогам объезда в Мурманске представлял мне фотографии. У нас многие контейнерные площадки в ужасном состоянии. Я прошу на это «навалиться», чтобы управляющие компании и региональный оператор прибрались и поставили ограждения. Это же касается и других муниципалитетов. Также после зимы должен быть убран смёт при помощи пылесосов, которые мы закупили», — сказал Андрей Чибис.

Также глава региона акцентировали внимание на состояние дорожных сетей в областном центре, в том числе речь шла о перекрестках на улице Полярные Зори и на площади Пять Углов, где ведутся активные ремонтные работы. Андрей Чибис поручил разработать меры, которые помогут пешеходам минимизировать возникшие неудобства.

Руководители муниципалитетов доложили о подготовке муниципалитетов к летнему периоду.

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин сообщи, что 24 мая продолжится серия субботников. Основной упор будет сделан на берега водоёмов, которые оттаяли после зимы.

«На улицах работают два уборочных прицепа «Бродвей», пять вакуумных подметально-уборочных машины для уборки пыли и смета с проезжей части и тротуаров. Спасибо нашим коллегам, традиционным партнёрам, которые продолжают предоставлять нам свою технику. На прошлой неделе техника работала на городских дорогах и на этой неделе в четверг машина вновь выйдет на улицы областного центра», — подчеркнул градоначальник.

Также о ситуации доложил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

«С прошлой недели уборка муниципалитета ведётся в усиленном режиме. В ручной уборке объектов улично-дорожной сети ежедневно задействованы 11 сотрудников, помывочно-поливальные машины, а также техника для уборки песка. За минувшую неделю вывезено 660 кубов смета, а всего с 1 мая – более 1180 кубов. В уборке придомовых территорий от мусора и песка ежедневно заняты 114 работников, 5 транспортных средств», — сказал Владимир Евменьков.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципального образования Кандалакшский район Валентина Павлова также отметила, что в городе продолжается очистка дорожного покрытия и тротуаров от песка.

«На сегодняшний день в уборке улично-дорожной сети задействовано 15 единиц техники, 49 рабочих. Мусор и смёт вывезен в количестве 215 кубов. На дворовых территориях работают две единицы техники и 146 работников», — отметила Валентина Павлова.

Глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов рассказал, что дорожники и коммунальщики продолжают работать без выходных, вскоре к ним в помощь на улицы выйдет вакуумный пылесос.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457248547%2Fwall611314210_10966