1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!

Круглосуточное вещание, более 70 программ и проектов, оригинальный собственный контент. А всё началось 1 июня 2008 года, когда в эфир вышел первый выпуск новостей на «Арктик-ТВ».

14 лет в эфире, вроде и немного, но это каждодневный труд небольшого коллектива профессионалов, обеспечивающих круглосуточное вещание.

Сегодня наш канал доступен почти по всей Мурманской области - от Никеля, самого северного населённого пункта на карте Заполярья, до Кандалакши. Охват зрительской аудитории Мурманска 90% жителей города.

Специальные и новостные репортажи, документальные фильмы, телемосты и прямые включения, развлекательные программы и реалити-шоу – наши журналисты работают во всех телевизионных жанрах.

- Наши программы на любой вкус, - говорит Анастасия Карева, руководитель телередакции «Арктик-ТВ». - Особое место в нашем эфире занимают программа для детей - девчонки и мальчишки наравне со взрослыми создают свои проекты, работают ведущими. Проект «Академия телевидения» пользуется заслуженной популярностью среди юных северян и их родителей

За это время мы перешли на новый формат вещания. Программы «Арктик-ТВ» раньше, чем у других телеканалов, стали широкоформатными, мы первыми стали снимать сюжеты в формате HD.

Социальные сети – ещё одна возможность общения со зрительской аудиторией. В группе «Арктик-ТВ «ВКонтакте» у нас почти 60 тысяч подписчиков. Быстро узнать ваше мнение о нашей работе - бесспорное преимущество Всемирной паутины.

Сердце телеканала, конечно, его люди. То что зрители видят в эфире - это большая работа единой команды. Журналисты, операторы, монтажёры, инженеры, ведущие – мы работаем для вас. 14 лет пролетели: были радости и огорчения, были взлёты и падения, но мы уверенно шли вперёд, реализуя новые планы и проекты. И это не точка - у нас есть новые идеи и задумки, которые мы обязательно реализуем. Мы остаёмся самой непредсказуемой редакцией Мурманской области! Мы остаёмся с вами, земляки!