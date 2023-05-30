1 июня мурманский Росреестр приглашает на консультации по вопросам прав несовершеннолетних в сфере недвижимости

В Международный день защиты детей 1 июня с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области приглашает северян на консультации по вопросам совершения сделок с недвижимостью в интересах детей.

Личный приём граждан проведут руководитель управления Бойко Анна Сергеевна и заместитель руководителя Кукунова Элеонора Алексеевна.

Эксперты подробно ответят на вопросы о реализации прав несовершеннолетних детей в сфере недвижимости: о приобретении, продаже, дарении, наследовании, залоге и иных действиях с недвижимым имуществом в интересах несовершеннолетних.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22; 4-й этаж, приёмная (контактный телефон 47-72-94).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.