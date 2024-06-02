1 июня на территории спорткомплекса «Снежинка» состоялось торжественное открытие экологической тропы «Беличий хвост»

Для гостей праздника подготовили яркую и интересную развлекательную программу. В небо были запущены воздушные змеи, дети поучаствовали в веселых стартах. Мероприятие не обошлось без музыкального сопровождения и песен.

Завершилось мероприятие экскурсией по экотропе с профессиональными гидами.

Как сообщает администрация города Мурманска, «Беличий хвост» — это два маршрута: зимний и летний. Их протяженность 2,2 км и 3 км соответственно. По выходным дням до спорткомплекса ходит автобус №32. Ознакомиться с расписанием можно на сайте АО «Электротранспорт».

Напомним, общественное пространства благоустроено в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27483&page=1