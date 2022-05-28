Мурманская область. Арктика (16+)28.05.22 13:00
1 июня, в День Северного флота, в Североморске пройдёт патриотическая акция «Zа ВМФ!»
Её главная задача - объединить людей разных поколений по всей стране – от Калининграда до Владивостока – и выразить поддержку Военно-морскому флоту России и СВО.
Среди гостей праздника – популярный певец и композитор Денис Майданов, а также Ольга Кормухина, ST, Сергей Войтенко, группы «ПослеZавтра» и «Баян-Микс», вокалисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна Наталья Качура и Кристина Деваль.
Во время проведения акции также будут организованы интерактивные зоны.
Начало мероприятия в 16.00 на ул. Сафонова флотской столцы.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/12369-v-severomorske-proydet-patrioticheskaya-akciya-za-vmf/
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