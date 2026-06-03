1 июня в День защиты детей в Мурманской области открылись пришкольные лагеря

В Мурманской области в День защиты детей начали работу лагеря дневного пребывания на базе школ. Всего в период летних каникул в муниципалитетах региона будут работать 64 пришкольных лагеря, в которых отдохнут более 7,7 тысячи детей.

Для ребят подготовлена насыщенная программа: творческие и спортивные мероприятия, тематические занятия, мастер-классы, интеллектуальные игры и экскурсии. Школьники продолжат знакомиться с историей, культурой и природой Кольского Заполярья, продолжится профориентационная работа. Дети посетят музеи, библиотеки и учреждения культуры, ведущие предприятия и социально-значимые организации.

В течение летней кампании особое внимание уделяется вопросам безопасности и качества отдыха. Организован постоянный мониторинг деятельности лагерей, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания. Продолжает работу система родительского контроля, позволяющая оперативно получать обратную связь и учитывать предложения семей.

Помимо пришкольных лагерей, летом в Мурманской области будут работать стационарные оздоровительные организации: лагерь «Варзуга», Зеленоборская санаторная школа-интернат, профильные смены филиала Центра «Воин» на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Первоочередное право на предоставление путевок в оздоровительные организации имеют дети участников специальной военной операции, а также дети из многодетных семей.

Кроме того, для трёх тысяч школьников будут открыты дворовые площадки на базе образовательных организаций, около 1,5 тысячи ребят примут участие в походах и экспедициях. Не менее семи тысяч подростков в возрасте 14-17 лет будут заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом». Таким образом, различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период будут охвачены более 25 тысяч юных северян.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, оздоровление детей остаётся одним из приоритетов народной программы «На Севере – жить!». В 2026 году на организацию летней оздоровительной кампании из федерального и областного бюджетов направлено около 500 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568780/#&gid=1&pid=3