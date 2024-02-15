1 из 10 рекрутеров приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателей татуировок

6 из 10 россиян, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются о следующей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Наличие у соискателя татуировок формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, т.к. это незаконно, однако в некоторых сферах действует негласный запрет на перманентные рисунки на открытых участках кожи (чаще всего — в банках, клиентском сервисе, отделах продаж). Каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату.

В российском обществе отношение к татуировкам неоднозначное. Положительно относятся к ним 26% экономически активных граждан. Отрицательно — 42%. Каждый третий затруднился с оценкой.

Желающих набить тату — 15%. Больше всего тех, кто хочет сделать татуировку, — среди россиян, у которых уже есть рисунки на теле (59%).

Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтают набить рисунок чаще женщины. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.

Время проведения опроса: 1—8 февраля 2024 года.