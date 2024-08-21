1 из 6 работающих не знает о существовании аптечки в компании

Аптечки для оказания первой помощи стали обязательным атрибутом офисов, стройплощадок и производств, но каждый шестой работник не знает, где они находятся. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Наличие производственной аптечки — обязанность работодателя. Новые требования к её комплектации уже утверждены и вступят в силу с 1 сентября 2024 года. У большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца есть. 12 лет назад требования закона соблюдались лишь в каждой четвертой компании.

3 из 4 работников знают, где находится производственная аптечка: «Она отмечена на плане эвакуации». 6% догадываются, где она может быть: «Её постоянно растаскивают». 17% не знают о её наличии.

Самые осведомленные — работники до 34 лет (84% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам).

Время проведения опроса: 2—13 августа 2024 года.