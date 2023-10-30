1 марта 2024 года вступит в силу новый ГОСТ услуг управления многоквартирными домами

Росстандарт сообщил о утверждении нового государственного стандарта «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества».

Настоящий стандарт распространяется на услуги управления многоквартирным домом в части подготовки предложения собственникам по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и включения в него обоснования размера платы за содержание жилого помещения, предлагаемого управляющей организацией в целях принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения по вопросам об определении перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размера платы за содержание жилого помещения, позволяющего обеспечить надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме при исполнении договора управления. Стандарт предназначен для применения управляющими организациями и собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых выбран способ управления многоквартирным домом управляющей организацией, и может применяться также в многоквартирных домах, в которых управляющая организация заключает или заключила договор управления с товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

Главная мысль - управляющие компании будут обязаны предоставить собственникам техническое и экономическое обоснование всех работ, на которые предполагается расходовать собранные с жильцов средства.

Как пишет «Российская газета», в документе прописаны:

- необходимость тех или иных работ должна быть соотнесена с финансовыми возможностями собственников жилья. Размер платы с квадратного метра может зависеть от площади всех помещений дома и должен быть распределён равномерно в течение года;

- управляющая компания должна предоставлять владельцам квартир акты технического осмотра помещений МКД;

- работники УК обязаны следить за состоянием общедомового имущества, регистрировать выявляемые дефекты и на основании этого формировать план работ, разделяя их на срочные и плановые;

- в случае надобности для экспертной оценки состояния дома за счёт собственников могут привлекаться подрядные организации;

- обоснование работ, выполненное по ГОСТу, станет более весомым аргументом, чем итог поверхностного осмотра и поможет сделать работу УК более прозрачной.