1 марта в городском парке Североморска пройдёт конкурс масленичных чучел «Сударыня Масленица»

Принять участие в конкурсе могут все желающие - как индивидуальные авторы, так и целые коллективы - семейные, трудовые, школьные. Главный критерий оценки чучела - высокая художественная составляющая образа. Творческий подход и знание масленичных традиций – приветствуются! Заявок участников ждут в Центре досуга молодёжи.

Конкурс будет проводиться уже во второй раз. Он дебютировал в прошлом году и собрал большое количество творческих североморцев. Несколько десятков самых разных масленичных кукол были представлены в парке. Горожане с удовольствием фотографировались с экспонатами и голосовали за понравившиеся модели.

Итоги конкурса-2020 подведут на народном гулянии «Широкая Масленица!»