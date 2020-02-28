1 марта в Мурманске на Семёновском озере состоятся соревнования по спортивному рыболовству 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся

В соревнованиях примут участие 35 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Североморск и Терского района. Юноши и девушки 2002 г .р. и младше будут соревноваться в спортивной ловле на мормышку со льда. Соревнования будут проводиться по системе «Поймал – отметил – отпустил».

Из истории прошлых лет, в Семёновском озере ловили колючку, окуней, которые были в большом количестве, в меньшем количестве попадались щука, форель, сиг и гольян. В рамках соревнований по спортивному рыболовству Праздника Севера учащихся три последних года подряд на городском озере были пойманы щуки весом более 900 грамм .

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами, абсолютные победители - лентами чемпионов.

Также по итогам соревнований главная судейская коллегия определит победителей в номинациях «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самая большая выловленная рыба», «Первая выловленная рыба».

В соревнованиях вне конкурса также будут участвовать вместе с родителями дети дошкольного возраста, которые будут награждены также медалями и грамотами.

Все участники получат памятные значки 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся.

Партнёры соревнований предоставят победителям в номинациях наборы для рыбалки, наживку для ловли и организует питание спортсменов.

Церемония открытия состоится 1 марта в 12.15, начало соревнований в 12.30, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.