Вчера в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис анонсировал дату открытия масштабного спортивного события региона. 1 марта в Мурманской области откроют 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся.

Подготовку к мероприятиям начали ещё в середине 2024 года, чтобы к 1 марта, когда состоится торжественное открытие Полярной Олимпиады, на должном уровне была подготовлена инфраструктура, сформирован список мероприятий и перечень видов спорта, а также проведены необходимые регистрационные действия.

В рамках Праздника Севера участников и гостей примут спортивные объекты на территории всего региона – в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Кировске, Оленегорске, Кандалакше, Полярных Зорях, Кольском и Ловозерском районах.

Всего с 1 марта по 12 апреля пройдут 12 всероссийских мероприятий и соревнования по 11 видам спорта. В том числе впервые в рамках Праздника Севера пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, Чемпионаты России по спортивному туризму, велосипедному спорту среди любителей и зимнему плаванию.

«Чемпионат России по зимнему плаванию впервые будет проводиться не только в нашем регионе, но и в стране, поскольку только в прошлом году были утверждены правила этого вида спорта и зимнее плавание официально было включено во всероссийский реестр видов спорта», – отметил глава региона.

В прошлом году был трансформирован забег для детей «Марш малышей», который пройдёт в Долине Уюта 30 марта. Дистанция трассы для 300 мальчиков и девочек в этом году увеличена в 3 раза – с 200 до 600 метров. На финише знаменитые спортсмены вручат ребятам памятные медали и подарки.

Традиционно в рамках Праздника Севера 29 и 30 марта состоится уже 51-й Мурманский лыжный марафон в Долине Уюта, где в том числе уже в четвёртый раз организуют «Саамскую деревню». Жители и гости региона смогут прокатиться на оленьих упряжках, посетить загон с хаски, принять участие в традиционных саамских активностях и бесплатно попробовать национальные блюда.

Ещё одна изюминка Праздника Севера – фестиваль зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв», который также в четвертый раз пройдёт в Териберке.

Андрей Чибис подчеркнул, Полярная Олимпиада уже несколько десятилетий становится одним из наиболее привлекательных спортивных соревнований по зимним видам спорта: «Она привлекает тысячи участников и гостей. Так, в 2023 году мы приняли 5700 спортсменов, в 2024 – 6 тысяч спортсменов, а в этом году ожидаем уже порядка 6,5 тысячи спортсменов».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественная церемония открытия состоится 1 марта на Центральном стадионе профсоюзов. Помимо традиционных выступлений и представлений в этом году в торжественной атмосфере вместе со всеми участниками и спортсменами заложат капсулу времени для поколений.