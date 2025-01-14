КАК ВЫГОДНО ПРОВЕСТИ ОТПУСК 2025: СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ1 марта в Мурманской области откроют 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.01.25 10:00

1 марта в Мурманской области откроют 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся

Вчера в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис анонсировал дату открытия масштабного спортивного события региона. 1 марта в Мурманской области откроют 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся.

Подготовку к мероприятиям начали ещё в середине 2024 года, чтобы к 1 марта, когда состоится торжественное открытие Полярной Олимпиады, на должном уровне была подготовлена инфраструктура, сформирован список мероприятий и перечень видов спорта, а также проведены необходимые регистрационные действия. 

В рамках Праздника Севера участников и гостей примут спортивные объекты на территории всего региона – в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Кировске, Оленегорске, Кандалакше, Полярных Зорях, Кольском и Ловозерском районах.  

Всего с 1 марта по 12 апреля пройдут 12 всероссийских мероприятий и соревнования по 11 видам спорта. В том числе впервые в рамках Праздника Севера пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, Чемпионаты России по спортивному туризму, велосипедному спорту среди любителей и зимнему плаванию. 

«Чемпионат России по зимнему плаванию впервые будет проводиться не только в нашем регионе, но и в стране, поскольку только в прошлом году были утверждены правила этого вида спорта и зимнее плавание официально было включено во всероссийский реестр видов спорта», – отметил глава региона. 

В прошлом году был трансформирован забег для детей «Марш малышей», который пройдёт в Долине Уюта 30 марта. Дистанция трассы для 300 мальчиков и девочек в этом году увеличена в 3 раза – с 200 до 600 метров. На финише знаменитые спортсмены вручат ребятам памятные медали и подарки. 

Традиционно в рамках Праздника Севера 29 и 30 марта состоится уже 51-й Мурманский лыжный марафон в Долине Уюта, где в том числе уже в четвёртый раз организуют «Саамскую деревню». Жители и гости региона смогут прокатиться на оленьих упряжках, посетить загон с хаски, принять участие в традиционных саамских активностях и бесплатно попробовать национальные блюда. 

Ещё одна изюминка Праздника Севера – фестиваль зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв», который также в четвертый раз пройдёт в Териберке. 

Андрей Чибис подчеркнул, Полярная Олимпиада уже несколько десятилетий становится одним из наиболее привлекательных спортивных соревнований по зимним видам спорта: «Она привлекает тысячи участников и гостей. Так, в 2023 году мы приняли 5700 спортсменов, в 2024 – 6 тысяч спортсменов, а в этом году ожидаем уже порядка 6,5 тысячи спортсменов».  

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественная церемония открытия состоится 1 марта на Центральном стадионе профсоюзов. Помимо традиционных выступлений и представлений в этом году в торжественной атмосфере вместе со всеми участниками и спортсменами заложат капсулу времени для поколений. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Эксперты прогнозируют снижение спроса на курьеров и увеличение - на уборщиков-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок опускаются, курс доллара США слабо снижается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика